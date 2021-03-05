Новий звіт Всесвітньої федерації ожиріння (WOF) в черговий раз довів, що для пацієнтів з надлишковою вагою COVID-19 становить смертельну загрозу. Цей фактор ризику – на другому місці після літнього віку.

Чому зайва вага збільшує смертність від коронавірусу

Відомо, що пацієнти з високим індексом маси тіла часто мають респіраторну дисфункцію, яка характеризується змінами дихальних механізмів, підвищеним опором дихальних шляхів, порушенням газообміну і низьким об'ємом легень і м'язовою силою.

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Ожиріння також пов'язано з підвищеним ризиком розвитку цукрового діабету, серцево-судинних захворювань і захворювань нирок та інших захворювань, які призводять до підвищеної уразливості до пневмонії.

В яких країнах найбільша смертність від коронавірусу

Доповідь Всесвітньої федерації ожиріння не тільки підкреслює актуальність цієї проблеми, а й відповідає на одне з головних питань пандемії: чому в розвинених країнах з доступною медициною такий високий рівень смертності від COVID-19. За даними WOF, 2,2 мільйона з 2,5 мільйона (90%) летальних випадків від коронавірусу припадає на держави з високим відсотком населення з надмірною масою тіла, це в першу чергу країни Заходу.

Так, Великобританія займає третє місце у світі за рівнем ожиріння і третє місце за смертністю від COVID-19 – в цій країні 63,7% людей мають зайву вагу. За нею йдуть США, де 67,9% дорослого населення страждає від надмірної ваги. Водночас у В'єтнамі, де рівень смертності від коронавірусу найнижчий у світі, таких людей лише 18,3%. Автори доповіді підкреслили, що в жодній країн з низькою поширеністю ожиріння не реєструється понад 10 летальних випадків від коронавірусу на 100 тисяч осіб.

На думку експертів WOF, серед чинників підвищеного ризику ожиріння займає друге місце після літнього віку. Якби державна політика по боротьбі з надлишковою вагою проводилася більш ефективно, можна було б уникнути сотень тисяч смертей під час пандемії, вважають вчені.