9 смертей на тисячу випадків: як часто люди помирають під час хвилі Омікрону
У світі зростає смертність від коронавірусу. Тож у Міністерстві охорони здоров'я назвали летальність від Омікрон-штаму.
Про це розповів голова МОЗ Віктор Ляшко на брифінгу, повідомляє 24 канал. Він посилається на новий звіт CDC (Центру з контролю та профілактики захворювань у США).
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Віктор Ляшко – глава МОЗ
"Новий звіт від CDC показує, що Омікрон-хвиля в середньому спричиняє 9 смертей на 1 000 випадків захворювань, тоді як під час Дельта-хвилі помирало в середньому 13 людей із 1 000 інфікованих".
Врятує – вакцинація
Він також зазначив, що завдяки вакцинації при 40 тисяч випадків на добу ми маємо не більше 4 тисяч госпіталізованих.
Тобто лише кожен десятий виявлений випадок госпіталізується. Під час осінньої хвилі ми госпіталізували кожного четвертого,
– додав очільник МОЗ.
Ляшко підкреслив, що завдяки більш потужній системі тестування (понад 100 тисяч ПЛР-тестувань та понад 80 тисяч антигенів за добу) в Україні здатні виявляти більше випадків інфікування, тим самим витримуючи середньоєвропейський рівень тестувань.
Разом з тим, у Міністерстві охорони здоров'я прогнозують зростання випадків заражень коронавірусом. Очікують, що максимальні показники захворюваності на коронавірус в країні сягатимуть до 60 тисяч за добу.
Коронавірус в Україні: статистика захворювань та смертності
- Впродовж доби в Україні захворіли на коронавірус 23 378 людей, зокрема, 2 242 дитини. До лікарень госпіталізували 2 699 людей. Від ускладнень хвороби померли 115 пацієнтів.
- Від початку пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 4 307 437 випадки захворювання, на жаль, 101 392 з них – летальні.
- Від початку вакцинальної кампанії принаймні першу дозу вакцини проти COVID-19 отримали майже 15,5 мільйона людей, дві дози – майже 14,8 мільйона. Також бустерну дозу – понад 459 тисяч людей.
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