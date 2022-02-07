9 смертей на тисячу випадків: як часто люди помирають під час хвилі Омікрону

У світі зростає смертність від коронавірусу. Тож у Міністерстві охорони здоров'я назвали летальність від Омікрон-штаму.

Про це розповів голова МОЗ Віктор Ляшко на брифінгу, повідомляє 24 канал. Він посилається на новий звіт CDC (Центру з контролю та профілактики захворювань у США).

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Віктор Ляшко – глава МОЗ "Новий звіт від CDC показує, що Омікрон-хвиля в середньому спричиняє 9 смертей на 1 000 випадків захворювань, тоді як під час Дельта-хвилі помирало в середньому 13 людей із 1 000 інфікованих".

Врятує – вакцинація

Вчені Національного інституту інфекційних захворювань у ПАР та Університету Преторії зазначили, що смертність від Омікрону на 75% менша у порівнянні з минулими хвилями коронавірусу. Під час хвилі нового штаму Омікрон померли 4,5% хворих. Тоді як раніше смерть спостерігалася у 21,3% випадків.

Він також зазначив, що завдяки вакцинації при 40 тисяч випадків на добу ми маємо не більше 4 тисяч госпіталізованих.

Тобто лише кожен десятий виявлений випадок госпіталізується. Під час осінньої хвилі ми госпіталізували кожного четвертого,

– додав очільник МОЗ.

Ляшко підкреслив, що завдяки більш потужній системі тестування (понад 100 тисяч ПЛР-тестувань та понад 80 тисяч антигенів за добу) в Україні здатні виявляти більше випадків інфікування, тим самим витримуючи середньоєвропейський рівень тестувань.

Разом з тим, у Міністерстві охорони здоров'я прогнозують зростання випадків заражень коронавірусом. Очікують, що максимальні показники захворюваності на коронавірус в країні сягатимуть до 60 тисяч за добу.

Коронавірус в Україні: статистика захворювань та смертності

Впродовж доби в Україні захворіли на коронавірус 23 378 людей, зокрема, 2 242 дитини. До лікарень госпіталізували 2 699 людей. Від ускладнень хвороби померли 115 пацієнтів.

Від початку пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 4 307 437 випадки захворювання, на жаль, 101 392 з них – летальні.

Від початку вакцинальної кампанії принаймні першу дозу вакцини проти COVID-19 отримали майже 15,5 мільйона людей, дві дози – майже 14,8 мільйона. Також бустерну дозу – понад 459 тисяч людей.

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