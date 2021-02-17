Американка з Сіетлу довго чекала на свою чергу на вакцинацію проти коронавірусу. І щоб її не пропустити, пройшла 10 кілометрів пішки в сильний снігопад.

Френ Голдман з Сіетла 90 років. Вона ледь записалася на вакцинацію проти коронавірусу. "Я дзвонила, щоб записатися на вакцинацію всюди, де можна, щоранку, кожен день і контролювала онлайн-запис ночами", – розповіла вона.

Також на тему: Дівчина ледь не вмерла через те, що повністю забила шлунок волоссям

У результаті їй вдалося домовитися з медиками про зустріч в неділю, о 9:10. У суботу Френ з ранку побачила кілька сантиметрів снігу, насувалася буря. Жінка вирішила зробити пробну прогулянку, щоб зрозуміти, чи подужає вона шлях до лікарні в негоду, рік тому у неї була травма стегна. Френ пройшла дві третини шляху і зрозуміла, що впорається.

Дорога до лікарні

У неділю жінка одягнула флісові штани й сорочку з коротким рукавом, щоб медсестра могла легко зробити щеплення. Зверху – флісову кофту на блискавці, пуховик і дощовик. Потім одягла зимові черевики, взяла свої палиці для скандинавської ходьби й вийшла з дому. Було восьма година ранку.

"Це було не легко. Дороги замерзли й вкрилися великою кількістю снігу", – сказала Френ. Вона дісталася до лікарні із запізненням всього в п'ять хвилин. Заради вакцини вона пройшла десять кілометрів.

Вона була готова пройти скільки завгодно миль, щоб отримати щеплення. Вона дійсно чудова людина, яка дотримується позиції: "не дозволяйте найменшим негодам встати у вас на шляху". Вона з тих, хто бачить вирішення, а не проблеми,

– розповіла дочка Френ.