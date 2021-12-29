Наразі позитивний ефект терапія успішно продемонструвала у лікуванні раку передміхурової залози, проте потенціал нового підходу розглядають і для інших онкологічних захворювань.
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Як працює терапія:
- Комплекс ремоделювання хроматину отримав назву SWI/SNF. Він контролює спосіб упорядкування та ущільнення ДНК у ядрі клітини.
- Ключова одиниця цього комплексу забезпечує енергію для розгортання ДНК, щоб забезпечити доступ до енхансерних елементів, які прискорюють експресію генів, що управляють раком.
- Вчені виявили, що SWI/SNF полегшує доступ до енхансерів, з яким зв'язуються онкогени.
Перші доклінічні експерименти показали, що руйнування цього механізму блокує онкогени подібно до перерізання ниток між ляльководом і маріонеткою,
– йдеться у висновках дослідження.
Перспектива відкриття
На прикладі моделей раку простати вдалося простежити, що блокування комплексу SWI/SNF уповільнює ріст ракових клітин та спричиняє їх загибель, одночасно зберігаючи здорові.
За оцінками авторів, новий підхід може забезпечити лікування понад 90% випадків раку простати, а також перспективно проти множинної мієломи та інших типів раку крові.
Тепер команда має намір розробити ліки-кандидати, націлені на SWI/SNF і протестувати їх на моделях різних типів раку.