Наразі позитивний ефект терапія успішно продемонструвала у лікуванні раку передміхурової залози, проте потенціал нового підходу розглядають і для інших онкологічних захворювань.

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Як працює терапія:

Комплекс ремоделювання хроматину отримав назву SWI/SNF . Він контролює спосіб упорядкування та ущільнення ДНК у ядрі клітини.

. Він контролює спосіб упорядкування та ущільнення ДНК у ядрі клітини. Ключова одиниця цього комплексу забезпечує енергію для розгортання ДНК, щоб забезпечити доступ до енхансерних елементів, які прискорюють експресію генів, що управляють раком.

Вчені виявили, що SWI/SNF полегшує доступ до енхансерів, з яким зв'язуються онкогени.

Перші доклінічні експерименти показали, що руйнування цього механізму блокує онкогени подібно до перерізання ниток між ляльководом і маріонеткою,

– йдеться у висновках дослідження.

Увага! Вчені резюмували, що блокування доступу до хроматину можна використовувати як засіб для лікування раку.

Перспектива відкриття

На прикладі моделей раку простати вдалося простежити, що блокування комплексу SWI/SNF уповільнює ріст ракових клітин та спричиняє їх загибель, одночасно зберігаючи здорові.

За оцінками авторів, новий підхід може забезпечити лікування понад 90% випадків раку простати, а також перспективно проти множинної мієломи та інших типів раку крові.

Тепер команда має намір розробити ліки-кандидати, націлені на SWI/SNF і протестувати їх на моделях різних типів раку.