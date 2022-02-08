Така статистика за період з вересня по грудень 2021 року. Зазначається, що багато в чому це є результатом кампанії вакцинації.
Увага Вчені створили нові тести, які визначають COVID-19 за 4 хвилини
Приблизно 97 % донорів крові в Нідерландах мають антитіла до COVID-19,
– мовиться у повідомленні.
Люди старше 60 років, як правило, мали менше антитіл, ніж люди до 40 років.
Тоді як молоді люди у віці від 18 до 24 років страждають від інфекції частіше, ніж інші вікові групи.
Коронавірус в Нідерландах
- Національний інститут охорони здоров’я Нідерландів (RIVM) повідомив, що за 6 лютого у країні виявили 77 648 нових позитивних тестів за добу.
- У середньому кількість позитивних результатів на COVID-19 збільшується. Так, за останній тиждень реєстрували в середньому 77 045 позитивних випадків на добу. Це на 13% більше, ніж тижнем раніше.
- Усього за весь час пандемії у Нідерландах повідомили про понад 4,97 мільйона випадків захворювання.