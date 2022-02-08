У 97% донорів крові в Нідерландах виявили антитіла до COVID-19

За даними банку крові Sanquin у Нідерландах, виявили, що 97% донорів мають антитіла до коронавірусу.

Така статистика за період з вересня по грудень 2021 року. Зазначається, що багато в чому це є результатом кампанії вакцинації.

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Приблизно 97 % донорів крові в Нідерландах мають антитіла до COVID-19,

– мовиться у повідомленні.