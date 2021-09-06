Три дози Sinovac ефективні проти штаму Дельта, – дослідження

Бустерна доза вакцини Sinovac Biotech підвищує рівень антитіл проти штаму Дельта. Ефективність вакцини у протидії штаму зростає у понад 2,5 раза.

Ефективність введення третьої дози препарату вивчили дослідники з Академії наук Китаю, експерти компанії Sinovac Biotech та університету Фурана. До слова, попередньо деякі країни відмовилися від китайської вакцини через недостатню ефективність проти штаму Дельта"

До теми Sinovac чи AstraZeneca: вчені з'ясували, яка вакцина ефективно протидіє штаму Дельта

Бустерна доза вакцини Sinovac

Утім, нове дослідження показало, що за 4 тижні після третьої дози Sinovac антитіла більш ніж у 2,5 раза краще протидіють штаму Дельта, у порівнянні з двома дозами.

Щоправда, науковці не зазначили, як конкретно рівень антитіл допоможе знизити ризики інфікування штамом.

Деталі дослідження

У дослідженні взяли участь 66 учасників, які отримали 2 або 3 дози препарату Sinovac.

ВООЗ продовжує постачати вакцину

До кінця вересня Всесвітня організація охорони здоров'я планує постачання близько 100 мільйонів доз вакцин Sinovac та Sinopharm проти COVID-19, переважно в країни Африки та Азії.

Україна отримала понад 5 мільйонів доз вакцини CoronaVac від Sinovac Biotech. За даними МОЗ, близько 1,18 мільйона українців уже щепилися препаратом.

Головне про ефективність Sinovac

на 65,9% – проти симптоматичного перебігу COVID-19;

на 87,5% – в запобіганні госпіталізації;

на 90,3% – в запобіганні переведення до реанімації;

на 86,3% – проти смерті від ускладнень.

Крім цього, науковці з Таїланду довели безпечність та ефективність комбінації першої дози китайської вакцини Sinovac та другої – британської AstraZeneca.

Детально У Таїланді будуть змішувати вакцини від Sinovac і AstraZeneca