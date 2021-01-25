Абсолютно безболісно: створили пластир, який перевіряє на антитіла до COVID-19

Рідко коли забір крові приносить задоволення. Але це звичний процес для діагностики та визначення біомаркерів багатьох захворювань.

Джерело: MedicalXpress

Фахівці з Інженерної школи Маккелві при Вашингтонському університеті в Сент-Луїсі розробили пластир з мікроголками, який виявляє конкретний біомаркер в крові. Він може виявити біомаркер будь-якої хвороби.

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Ця технологія недорога, проста у використанні й може позбавити необхідності поїздки до лікарні лише заради забору крові.

Розробники запевняють, що ці пластирі абсолютно безболісні. Вони заглиблюються приблизно на 400 мкм у шкірну тканину та не торкаються сенсорних нервів.

Пластир з мікроголками шукає біомаркери подібно до того, як це робить звичайний аналіз крові. Але замість того, аби використовувати розчин для пошуку та кількісної оцінки біомаркера в крові, мікроголки безпосередньо захоплюють його з рідини, яка оточує наші клітини в шкірі (шкірній інтерстиціальній рідині – ISF). Після того, як мікроголки вловили біомаркери, вони виявляються за допомогою флуоресценції для позначення їхньої присутності та кількості.

Але зазвичай кількість ISF, яку можна отримати, недостатня для аналізу. Це стало основною перешкодою для розробки технології біосенсору на основі мікроголок. Втім, команда вчених знайшла "секретну зброю" – дуже надяскрава флуоресцентна наномарка. У порівнянні з традиційними флуоресцентними мітками, сигнал біомаркерів цільових білків сяє приблизно в 1400 разів яскравіше і стає помітним навіть тоді, коли вони присутні в низьких концентраціях.

Ці пластирі можуть суттєво вплинути на медицину, догляд за пацієнтами та на розвиток досліджень. Особливо вони важливі для розуміння того, як виробляється імунітет при нових захворюваннях.

Як цей пластир може змінити науку та медицину