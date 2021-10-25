Абсолютно реалістичний сценарій: фахівці прогнозують 30 тисяч хворих щодоби
Джерело:24 канал
В Україні очікують значне зростання захворюваності на коронавірус. Щоденний приріст інфікованих сягатиме максимальних показників – по 30 тисяч випадків.
Невтішний сценарій захворюваності
Невтішний прогноз озвучив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко в ефірі одного з телеканалів.
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Очікуємо, що вже з цього тижня побачимо нові максимальні показники. Якщо говорити про те, чого очікувати до кінця 2021 року, то 30 тисяч виявлених випадків на добу – це абсолютно реалістичний сценарій для України,
– розповів Ганиченко.
З його словами, пікове навантаження випадатиме на першу половину листопада. Однак, вже з цього тижня регіони будуть активніше входити до червоної зони карантину, що даватиме додаткове стримування і відповідно злам кривої захворюваності.
Науковець розповів, що удар коронавірусу варто оцінювати у двох аспектах:
- перший – це навантаження на систему охорони здоров'я,
- другий – фінансова складова.
Якщо говорити про перший пункт, то ми очікуємо до 7 тисяч госпіталізованих за добу – це також реалістичний сценарій,
– додав Ганиченко.
Медична система витримає
Також експерт пояснив, що при такій кількості госпіталізацій, в Україні вистачить медичних ресурсів, зокрема ліжок з киснем, реанімаційних ліжок. Це при умові виділення додаткових ліжкомісць.
Юрій Ганиченко також спрогнозував, що до кінця поточного року в Україні може бути до 92 тисяч смертей від коронавірусу.
Зокрема, максимальні показники добової смертності можуть становити до 50% більше, ніж у попередню хвилю.