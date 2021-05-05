Підозрювані працювали в пункті тестування в аеропорту в Медане. У поліції вважають, що співробітники мили використані набори для тестування на коронавірус, знову пакували і продавали їх новим пасажирам.

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За версією поліції, вже використані ватні палички могли придбати до 9 тисяч людей. У цей спосіб підозрювані могли заробити до 1,8 мільярда індонезійських рупій (124 800 доларів), а один з них встиг побудувати собі будинок.

Пасажири отримали хибнопозитивні результати тесту на коронавірус

Влада звернула увагу на пункт тестування в аеропорту після скарг від 23 пасажирів, які жалілися на хибнопозитивні результати тестів.

Через це в аеропорт під виглядом пасажира приїхав поліцейський у цивільному і пройшов тестування. Після того, як його тест показав позитивний результат, на місце прибули інші правоохоронці, які провели обшуки і знайшли набір для тесту на коронавірус, який використовували повторно.

Cпівробітників фармкомпанії затримали через повторне використання тестів

Поліція затримала п'ять співробітників фармкомпанії за порушення законів у сфері охорони здоров'я і прав споживачів. З Kimia Farma їх вже звільнили, і компанія пообіцяла посилити контроль за співробітниками на місцях.

South China Morning Post пише, що двоє юристів, які останнім часом часто літали через цей аеропорт, планують подати колективний позов до Kimia Farma від імені постраждалих пасажирів.