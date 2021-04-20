Тест TracieX, створений сінгапурської медичною компанією Silver Factory Technology, працює як алкотестер: треба подихати в трубочку, і пристрій зафіксує зміни хімічного складу дихання. Результат з'являється через одну-дві хвилини.

Переваги дихального тесту на COVID-19

Поки що нову технологію застосовують в тестовому режимі, але в перспективі вона може стати гідною альтернативою ПЛР тестам – "золотого стандарту" діагностики COVID-19 в усьому світі. За результатами клінічних досліджень точність дихального тесту перевищила 95%, а специфічність склала майже 100%.

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Очевидна перевага TracieX і в його доступності за місцевими мірками: близько 26 доларів США. З початком масштабного виробництва собівартість пристрою знизиться, відзначили розробники.

Випробування дихального тесту на коронавірус

Клінічні випробування нового тесту почалися в березні в аеропорту Чангі. Пасажирів вибирали випадковим чином і пропонували добровільно пройти тестування. Оскільки в Сінгапурі діють дуже суворі стандарти безпеки під час пандемії та всі пасажири обов'язково здають ПЛР-тести, всі учасники заздалегідь знали свій COVID-статус. Зараз тестування пройшли понад 400 осіб.

Починаючи з червня Silver Factory Technology почне масштабне виробництво тестів, в місяць будуть випускатися не менше 200 тисяч одиниць, а в перспективі – до 2 мільйонів. На думку розробників, масове впровадження дихального тесту дозволить спростити організацію безпечних подорожей і масових заходів.

Дихальні тести менш інвазивні, більш рентабельні й можуть дати результат за дві хвилини. Якщо будуть отримані докази їхньої надійності, вони допоможуть прискорити зняття обмежень,

– заявило керівництво аеропорту.



Чим відрізняються тести на коронавірус / Інфографіка 24 каналу