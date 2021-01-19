Африканський штам коронавірусної інфекції є на 50% більш заразним, ніж звичайний коронавірус, адже він швидше поширюється.

У результатах останнього дослідження йдеться, що новий варіант коронавірусу є сильнішим і легше зв'язується з клітинами людини. Про це заявив провідний епідеміолог ПАР Абдул Карім, пише видання Times.

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Назва "африканського" штаму коронавірусу – 501Y.V2. Він був ідентифікований південноафриканськими вченими наприкінці 2021 року. Це стало основною причиною другої хвилі національних інфекцій коронавірусу.

501Y.V2 став одним з декількох нових штамів, виявлених в останні місяці, серед яких вперше виявлені в Англії і Бразилії. Вчені побоюються, що вони можуть прискорити поширення COVID-19.

Африканський штам став одним із кількох нових, які виявили протягом останніх місяців. Також про виникнення нових штамів повідомили у Британії і Бразилії. Штам 501Y.V2 вже був виявлений в країнах Європи, Азії та Америки, а також в низці інших африканських країн.

У британському МОЗ заявили, що мутація, яка походить з Південної Африки, є більш небезпечною ніж так званий "британський" штам коронавірусу.