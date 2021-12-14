На інцидент одразу ж відреагували у ВООЗ. У регіон направили цільову групу для проведення екстреного дослідження.
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Як повідомляють ЗМІ, епіцентром захворювання став адміністративний округ Фангак у штаті Джонглій.
Ми вирішили відправити групу швидкого реагування, щоб оцінити та розслідувати можливі ризики. Також члени групи зможуть зібрати зразки у хворих людей,
– заявила представниця ВООЗ Шейла Байя.
Разом з тим місцева влада припускала, що ймовірною причиною смертей мешканців є холера.
Що відомо про холеруЦе гостра діарейна інфекція, що виникає при вживанні харчових продуктів або води, заражених бактерією Vibrio cholerae О1 або О139. Холера передається фекально-оральним шляхом від людини до людини, частіше при вживанні забрудненої води, овочів, фруктів, при купанні, а також через їжу і при побутових контактах.
Однак, провівши тестування людей на наявність бактерій, які викликають холеру, результати були негативні.
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