В Африці невідома хвороба забрала життя майже 100 людей: ВООЗ починає екстрене дослідження

На сході Південного Судану щонайменше 89 людей померли від невідомої хвороби. Таку кількість смертей нарахували за останні кілька тижнів.

На інцидент одразу ж відреагували у ВООЗ. У регіон направили цільову групу для проведення екстреного дослідження.

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Як повідомляють ЗМІ, епіцентром захворювання став адміністративний округ Фангак у штаті Джонглій.

Саме він нещодавно сильно постраждав від найбільшої за останні 60 років повені.

Ми вирішили відправити групу швидкого реагування, щоб оцінити та розслідувати можливі ризики. Також члени групи зможуть зібрати зразки у хворих людей,

– заявила представниця ВООЗ Шейла Байя.

Разом з тим місцева влада припускала, що ймовірною причиною смертей мешканців є холера.

Що відомо про холеру Це гостра діарейна інфекція, що виникає при вживанні харчових продуктів або води, заражених бактерією Vibrio cholerae О1 або О139. Холера передається фекально-оральним шляхом від людини до людини, частіше при вживанні забрудненої води, овочів, фруктів, при купанні, а також через їжу і при побутових контактах.

Однак, провівши тестування людей на наявність бактерій, які викликають холеру, результати були негативні.

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