В Африці загадкова хвороба вбила дівчину, ще 30 дітей захворіли

Джерело:New York Post
У Нігерії близько 200 людей госпіталізували через раптовий спалах загадкової хвороби, який стався внаслідок вживання прострочених фруктових напоїв. Інфекція поширилась зі школи-інтернату для дівчаток – загинула одна учениця, ще 30 її однокласників – захворіли.
Офіційні особи поки не повідомляють ніяких подробиць. Спочатку представники охорони здоров'я думали, що дівчатка захворіли на менінгіт, але пізніше версію виключили.
До теми Нові віруси можуть згубити людство: чесний прогноз лікаря, що відкрив Еболу
Понад 30 учениць Державного жіночого коледжу в Сокото госпіталізували з невідомим захворюванням.
Госпіталізовані учениці вже виписані з лікарні. Одній з них не встигли надати належну допомогу, і дівчина померла, не доїхавши до клініки.
Нагадаємо, саме у Південно-Африканській Республіці поширилась небезпечна мутація SARS-CoV-2 – E484K. Вона ускладнює захоплення вірусу антитілами та запобігання його потрапляння в клітини тіла, як наслідок ефективність вакцин проти цієї мутації – нижча.
Більше про це Ми застрягли: чому лікарі із гнівом говорять про вакцинацію у Південній Африці