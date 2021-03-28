В Африці загадкова хвороба вбила дівчину, ще 30 дітей захворіли

У Нігерії близько 200 людей госпіталізували через раптовий спалах загадкової хвороби, який стався внаслідок вживання прострочених фруктових напоїв. Інфекція поширилась зі школи-інтернату для дівчаток – загинула одна учениця, ще 30 її однокласників – захворіли.

Що відомо про спалах інфекції

Офіційні особи поки не повідомляють ніяких подробиць. Спочатку представники охорони здоров'я думали, що дівчатка захворіли на менінгіт, але пізніше версію виключили.

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Понад 30 учениць Державного жіночого коледжу в Сокото госпіталізували з невідомим захворюванням.

Госпіталізовані учениці вже виписані з лікарні. Одній з них не встигли надати належну допомогу, і дівчина померла, не доїхавши до клініки.

Нагадаємо, саме у Південно-Африканській Республіці поширилась небезпечна мутація SARS-CoV-2 – E484K. Вона ускладнює захоплення вірусу антитілами та запобігання його потрапляння в клітини тіла, як наслідок ефективність вакцин проти цієї мутації – нижча.

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