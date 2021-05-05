25-річна Халіма Сіссе народила 5 дівчаток і 4 хлопчиків. У міністерстві охорони здоров'я республіки повідомили, що усі немовлята почуваються добре.

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У веденні вагітності Сіссе брали участь 2 країни:

  • В березні жінку вперше поклали у лікарню Бамако (столиця Малі). Там вагітна пробула 2 тижні.
  • Президент Ба Ндау наказав перевести пацієнтку у клініку в Марокко. Адже при такій вагітності необхідний особливий догляд.
  • Вагітну перевели в марокканську клініку 30 березня, де вона й очікувала на пологи.
  • 4 травня жінка народила 9 здорових немовлят.

Лікарі дуже турбувалися про здоров'я Сіссе та про долю її майбутніх дітей. Такі випадки зустрічаються вкрай рідко, а медичні ускладнення при багатоплідних пологах часто закінчуються смертями деяких немовлят. 

Як проводились пологи

Діти з'явилися на світ за допомогою кесаревого розтину. Маму з новонародженими повинні виписати через декілька тижнів

Поки мати й діти почуваються добре,
заявила міністерка охорони здоров'я Малі Фанта Сібі.

Після пологів посадовиця привітала медиків обох країн, які брали участь у догляді за Сіссе.

 