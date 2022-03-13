Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко в ефірі українських телеканалів. Він заявив, що внаслідок обстрілів загинули шестеро медичних працівників, понад 12 тяжко поранено.

Читайте також: Медиків вистачає, але вони працюють до повного виснаження, – Ляшко

Крім того, були обстріляні 34 машини екстреної медичної допомоги, більшість з них виведено з ладу. Також Віктор Ляшко запевнив, що нестатку ліків наразі немає, постачання регулярне.

Хотів би звернутися до українців: Будь ласка, не купуйте лікарські засоби на 3 – 6 місяців. Лікарські засоби в Україні є, вони постачаються регулярно. Не можна набирати лікарські засоби наперед і цим змінювати архітектуру постачання і наявності лікарських засобів в тій чи іншій аптеці,

– просить Ляшко.

Водночас він зазначив, що, попри втрати, можливість отримати медичну допомогу в Україні є, заклади охорони здоров’я працюють. Але ситуація змінилась.

"Медична сфера перелаштувалась і стала на рейки військової медицини. Зовсім інакше все працює. Пріоритет постачання ліків сьогодні надається закладам охорони здоров’я, які знаходяться на передовій, які приймають поранених, травмованих, після обвалів будинків з політравмами", – додав Ляшко.