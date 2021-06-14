Тож там всіляко заохочують до імунізації. Про це розповіла Тетяна Лебедєва, виконуюча обов'язки начальника управління охорони здоров'я Чернігівської області. Вона також додала, що зацікавлених вакцинуватися стає більше.

Цікаво В Україні за добу 22 219 людей отримали щеплення проти коронавірусу

Як закликають громадян щепитись

За її словами, представники громадськості, активісти, які є публічно відомими людьми, найперше показали свій приклад і вакцинувались. Деякі з них уже отримали повний цикл щеплення.

Також влада намагається максимально поширити вірогідну інформацію на противагу дезінформації в мережі.

Це й санітарно-просвітня робота. Телебачення, соцмережі. Застосовуємо всі можливі методи,

– наголосила Лебедєва.

Чи реально оперативно зробити щеплення

Загалом, як наголосила Лебедєва, в області зареєстровано 143 пункти щеплення. Фактично, щодня працює 100. Також звертаються за допомогою до мобільних бригад, які безпосередньо виїжджають до організованих колективів в області.

"Безумовно, щодня ми маємо більшу зацікавленість населення в проведенні вакцинації. Це тішить. Але роботи ще багато", – додала вона.

Довідка. За минулу добу, 13 червня, 22 219 людей щепили проти COVID-19. Одну дозу отримали 20 327 людей, повністю імунізовані – 1 892 людини.

Щобільше, попри те, що в МОЗ прогнозують четверту хвилю коронавірусу на осінь, на Черкащині запевняють, що повністю до цього готові. Станом на сьогодні – ситуація стабілізувалась, наголосила Лебедєва. За добу 13 червня в Чернігові зафіксували лише 1 випадок захворювання на COVID-19.