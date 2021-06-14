Активісти показують приклад: як ще закликають вакцинуватись на Чернігівщині

На Чернігівщині щеплення від коронавірусу набирають обертів. Попри це, дехто дуже скептично ставиться до вакцинації.

Тож там всіляко заохочують до імунізації. Про це розповіла Тетяна Лебедєва, виконуюча обов'язки начальника управління охорони здоров'я Чернігівської області. Вона також додала, що зацікавлених вакцинуватися стає більше.

Цікаво В Україні за добу 22 219 людей отримали щеплення проти коронавірусу

Як закликають громадян щепитись

За її словами, представники громадськості, активісти, які є публічно відомими людьми, найперше показали свій приклад і вакцинувались. Деякі з них уже отримали повний цикл щеплення.

Також влада намагається максимально поширити вірогідну інформацію на противагу дезінформації в мережі.

Це й санітарно-просвітня робота. Телебачення, соцмережі. Застосовуємо всі можливі методи,

– наголосила Лебедєва.

Чи реально оперативно зробити щеплення

Загалом, як наголосила Лебедєва, в області зареєстровано 143 пункти щеплення. Фактично, щодня працює 100. Також звертаються за допомогою до мобільних бригад, які безпосередньо виїжджають до організованих колективів в області.

"Безумовно, щодня ми маємо більшу зацікавленість населення в проведенні вакцинації. Це тішить. Але роботи ще багато", – додала вона.

За минулу добу, 13 червня, 22 219 людей щепили проти COVID-19. Одну дозу отримали 20 327 людей, повністю імунізовані – 1 892 людини.

Щобільше, попри те, що в МОЗ прогнозують четверту хвилю коронавірусу на осінь, на Черкащині запевняють, що повністю до цього готові. Станом на сьогодні – ситуація стабілізувалась, наголосила Лебедєва. За добу 13 червня в Чернігові зафіксували лише 1 випадок захворювання на COVID-19.