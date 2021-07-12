26 356 людей вакциновано проти COVID-19 за добу 11 липня 2021 року. Одну дозу отримали 13 390 людей, повністю імунізовані – 12 966 людей.

Актуально В Україні 174 випадки коронавірусної інфекції

Протягом доби працювали:

  • 108 мобільних бригад,
  • 182 пункти щеплення;
  • 140 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 311 692 людини, з них отримали 1 дозу – 2 311 690 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 177 642 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 3 489 332 щеплення.

Скільки та які вакцини використовували:

  • Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
  • Coronavac – 739 999,
  • Cominarity (Pfizer-Biontech) – 723 982,
  • AstraZeneca – 360 134,
  • Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.

Статистика вакцинації / Інфографіка МОЗ

Темпи вакцинації в країні

  • Вакцинальна кампанія проти коронавірусу стартувала в Україні 24 лютого 2021 року. Наразі в країні триває четвертий етап вакцинації.
  • На початку квітня МОЗ заявило про намір забезпечити можливість щеплення 60 – 70% дорослого населення України до кінця 2021 року. Це 47 мільйонів щеплень проти COVID-19.
  • Новий міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко пообіцяв вакцинувати від коронавірусу 5 мільйонів українців за літо.
  • Із запланованих 5 мільйонів вакцинованих українців станом на початок липня – маємо 3 мільйони щеплень. Якщо добова кількість проведених щеплень буде такою ж – прогноз реальний.