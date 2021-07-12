26 356 людей вакциновано проти COVID-19 за добу 11 липня 2021 року. Одну дозу отримали 13 390 людей, повністю імунізовані – 12 966 людей.
Актуально В Україні 174 випадки коронавірусної інфекції
Протягом доби працювали:
- 108 мобільних бригад,
- 182 пункти щеплення;
- 140 центрів вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 311 692 людини, з них отримали 1 дозу – 2 311 690 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 177 642 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Загалом проведено 3 489 332 щеплення.
Скільки та які вакцини використовували:
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Coronavac – 739 999,
- Cominarity (Pfizer-Biontech) – 723 982,
- AstraZeneca – 360 134,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.
Статистика вакцинації / Інфографіка МОЗ
Темпи вакцинації в країні
- Вакцинальна кампанія проти коронавірусу стартувала в Україні 24 лютого 2021 року. Наразі в країні триває четвертий етап вакцинації.
- На початку квітня МОЗ заявило про намір забезпечити можливість щеплення 60 – 70% дорослого населення України до кінця 2021 року. Це 47 мільйонів щеплень проти COVID-19.
- Новий міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко пообіцяв вакцинувати від коронавірусу 5 мільйонів українців за літо.
- Із запланованих 5 мільйонів вакцинованих українців станом на початок липня – маємо 3 мільйони щеплень. Якщо добова кількість проведених щеплень буде такою ж – прогноз реальний.