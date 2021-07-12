Актуально про вакцинальну кампанію в Україні

За добу 11 липня провакциновано проти коронавірусу 26 356 людей. Загальна кількість вакцинованих в Україні становить 3 489 332 людини.

26 356 людей вакциновано проти COVID-19 за добу 11 липня 2021 року. Одну дозу отримали 13 390 людей, повністю імунізовані – 12 966 людей.

Актуально В Україні 174 випадки коронавірусної інфекції

Протягом доби працювали:

108 мобільних бригад,

182 пункти щеплення;

140 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 311 692 людини, з них отримали 1 дозу – 2 311 690 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 177 642 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 3 489 332 щеплення.

Скільки та які вакцини використовували:

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 739 999,

Cominarity (Pfizer-Biontech) – 723 982,

AstraZeneca – 360 134,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.

Станом на 11 липня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 792 306 людей.

Статистика вакцинації / Інфографіка МОЗ

Темпи вакцинації в країні