Албанія зареєструвала російську вакцину "Супутник V"

Міністерство охорони здоров'я і соціального розвитку Албанії зареєструвало російську вакцину проти коронавірусу "Супутник V".
В Албанії вже доставлена перша партія російського препарату. У повідомленні пресслужби наголошується, що вакцина вже зареєстрована в 64 країнах.
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"Албанія стала 64 країною, яка схвалила "Супутник V", – йдеться у джерелі.
Днем раніше стало відомо, що Туреччина також схвалила для застосування російську вакцину. Президент країни Реджеп Таїп Ердоган заявив, що поставки препарату очікуються найближчими днями.
В ЄС "Супутник" проти коронавірусу використовує лише Угорщина.
Що відомо про російську вакцину "Супутник V"
Джерело: The Lancet
- Це вакцина на основі аденовірусу людини, що викликає застуду.
- Вакцина перебуває на розгляді Європейського агентства з лікарських засобів (EMА). Угорщина вже почала використовувати її, попри відсутність схвалення від EMA.
- Словаччина теж замовила російську вакцину, але призупинила застосування, назвавши отриману партію такою, що не відповідає заявленим раніше критеріям.
- Авторитетний медичний журнал The Lancet опублікував попередні результати третьої фази випробувань препарату, оцінивши ефективність "Спутнік V" на рівні вище ніж 91%.