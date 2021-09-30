Як дізнатися, що ви страждаєте саме від амброзії, та як з цим боротися, розповіла лікарка-алерголог, кандидатка медичних наук, членкиня Європейської академії алергології та директорка клініки імунології та алергології AirDOC Анастасія Левченко.

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Чому амброзія стала справжнім прокляттям для алергіків

Цей бур’ян з неймовірною швидкістю розповсюджується на території України. Наприклад, якщо у вашому регіоні ніколи не росла амброзія (цієї рослини з родини айстрових існує 45 видів), це не значить, що так буде і в майбутньому. Ви навіть не помітите, як за декілька років поруч з вами буде поле амброзії.

Анастасія Левченко “Є такий вислів: "Де посієш, там і вродить!". Це саме про неї. Амброзія легко пристосовується до будь-яких умов, до різного клімату. Їй потрібно лише декілька років, щоб знищити рослини, які ростуть з нею поруч, та повністю зайняти територію.”

Вчені провели дослід: на окремій ділянці знищили 90 відсотків амброзії. І вона повністю відновилася вже за рік! В сезон цвітіння одна рослина випускає у повітря близько мільярда зерен, які вітер розносить за сотні кілометрів.

Пилок амброзії має у своєму складі ферменти, які допомагають проникати у слизові оболонки та навіть крізь шкіру. До того ж пилок може поєднуватися з полютантами. Це брудні часточки навколишнього середовища: шкідливі викиди промислових підприємств, вихлопні гази автомобілів. Саме вони роблять пилок амброзії таким агресивним.

Чи можна позбутися амброзії

Косити амброзію не можна – від цього пилок набагато швидше потрапляє у повітря. Для боротьби з цією рослиною вчені пропонують використовувати жуків-листоїдів. А в США амброзію намагаються знищити одночасно на всій території до початку її цвітіння.

В Україні теж є програма з боротьби з амброзією, але вона поки що не реалізована. Тому сенсибілізовані до амброзії люди мають рятуватися самі.

Що їм можна порадити? Перевіряйте рівень пилка у повітрі на спеціальних сайтах. Тримайте у період цвітіння вікна будинку та автомобіля зачиненими. Після прогулянки одразу перевдягайтесь (пилок осідає на одязі) та приймайте душ. Сушіть білизну не на відкритому повітрі, а в сушарці. Тобто, щоб почувати себе добре, треба застосовувати різноманітні лайфхаки.

Які симптоми алергії на амброзію

Закладеність носа;

Чхання;

Свербіж;

Почервоніння очей;

У тяжких випадках можуть виникати напади бронхіальної астми.

Анастасія Левченко “Варто сказати, що період цвітіння амброзії достатньо тривалий – півтора-два місяці. У цей час у людей значно погіршується рівень життя. Знижується їх працездатність, погіршується сон. Внаслідок цього з’являюся роздратування та агресія. Досить часто виникають проблеми зі шкірою та системою травлення. Я маю на увазі перехресні харчові алергічні реакції на продукти, які подібні за своєю молекулярною структурою з амброзією”.

Які продукти можуть викликати перехресну харчову алергічну реакцію

Дослідники з Європи та США встановили, що від синдрому перехресної харчової алергії в сезон цвітіння амброзії страждають від 30 до 50 пацієнтів зі 100. В Україні такі спостереження не проводились, але думаю, що ми отримаємо приблизно таку ж кількість випадків.

Тобто, у людей, які сенсибілізовані до амброзії, є велика ймовірність появи перехресної харчової алергічної реакції. Вона виникає тому, що молекули амброзії за своєю структурою подібні з молекулами деяких продуктів. Особливо дині та кавуна. А їхній сезон, як відомо, починається у серпні – вересні, якраз в той самий час, коли амброзія у повній силі. В цей список можна додати банани, мед та полин, який входить до складу багатьох настоянок та вермутів.

Як проявляється перехресна харчова алергічна реакція

Після вживання цих продуктів починається свербіж у роті або горлі, набрякають губи, язик, горло. Це ознаки синдрому оральної алергії. Втім, можуть виникати й складніші реакції. Такі як анафілактичний шок, який без швидкої допомоги закінчується смертю в 10% випадків. Тож якщо ви маєте підозру, що у вас є реакція на амброзію, потрібно пройти обстеження та викреслити зі свого меню продукти-алергени.

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Як діагностувати алергію на пилок

У лікарів-алергологів є певний алгоритм дій. Я, наприклад, вважаю, що пацієнту не варто здавати всі аналізи підряд. Спершу потрібна змістовна консультація зі спеціалістом. У цій розмові лікар поставить необхідні питання і на основі відповідей може зрозуміти, які алергени викликають подібну реакцію.

Анастасія Левченко “Після цього призначить прік-тест, або тест на шкірі для визначення конкретного алергену. Якщо у пацієнта є протипоказання, лікар може призначити лабораторне тестування. Воно проводиться з використання екстрактів відповідних алергенів. Якщо ж ви не отримали вичерпну відповідь, існує ще один метод діагностики – молекулярний. Він визначає, які молекули знаходяться в алергені і допомагає обрати найкращий спосіб лікування”

Лікування алергії на амброзії

Одне з найбільших досягнень сучасної алергології – асіт-терапія. Її специфіка полягає в тому, що пацієнту вводять спеціальний препарат, який містить мікродози алергену. Це своєрідна "вакцинація" проти алергії. Людям, які сенсибілізовані до пилка амброзії, потрібно починати курс лікування за декілька місяців до початку цвітіння цієї рослини. Наразі доступні сублінгвальні методи асіт-терапії у формі спрею або драже, або ін’єкційні.

Який метод більш ефективний? Все дуже індивідуально. Можу сказати, що ін’єкційний метод дозволяє швидше досягнути потрібного результату. З іншого боку, для деяких пацієнтів цей метод досить дискомфортний. Особливо для дітей, які не люблять уколи. У цьому випадку ми радимо сублінгвальну терапію. Процес триває довше, але результат теж відмінний.