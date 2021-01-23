Важкі алергічні реакції наслідок вакцинації препаратом від компанії Moderna виникають рідко. Показник на мільйон введених доз становить 2,5.

З понад 4 мільйонів людей, щеплених у США станом на 10 січня, лише 10 мали важкі алергічні реакції (анафілаксію). Про це повідомляє Центр з контролю та профілактики захворювань (CDC), пише CNN.

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Цікаво, що усі 10 важких алергічних реакцій на вакцину від Moderna були у жінок. Симптоми почалися швидко після введення препарату. Нині пацієнтки вже одужали.

Перед щепленням 9 пацієнток мали задокументовану історію алергії, а більш ніж половина жінок мала анафілактичний анамнез. Натомість алергія на вакцину раніше була лише в 1 людини. В інших алергічні реакції виникали на різні речі – лікарські препарати, контрастні речовини, які використовуються в деяких медичних візуалізаціях, 1 жінка мала харчову алергію.

Також CDC проводив моніторинг побічних реакцій та зібрав 1 266 звітів про побічні ефекти, пов’язані з вакциною Moderna. Більшість повідомлень про побічні явища в кінцевому підсумку виявились не пов'язані з вакцинацією.

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