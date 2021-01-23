Алергія на COVID-вакцину від Moderna: скільки важких випадків було у США
Важкі алергічні реакції наслідок вакцинації препаратом від компанії Moderna виникають рідко. Показник на мільйон введених доз становить 2,5.
З понад 4 мільйонів людей, щеплених у США станом на 10 січня, лише 10 мали важкі алергічні реакції (анафілаксію). Про це повідомляє Центр з контролю та профілактики захворювань (CDC), пише CNN.
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Цікаво, що усі 10 важких алергічних реакцій на вакцину від Moderna були у жінок. Симптоми почалися швидко після введення препарату. Нині пацієнтки вже одужали.
Перед щепленням 9 пацієнток мали задокументовану історію алергії, а більш ніж половина жінок мала анафілактичний анамнез. Натомість алергія на вакцину раніше була лише в 1 людини. В інших алергічні реакції виникали на різні речі – лікарські препарати, контрастні речовини, які використовуються в деяких медичних візуалізаціях, 1 жінка мала харчову алергію.
Також CDC проводив моніторинг побічних реакцій та зібрав 1 266 звітів про побічні ефекти, пов’язані з вакциною Moderna. Більшість повідомлень про побічні явища в кінцевому підсумку виявились не пов'язані з вакцинацією.
Чому не варто боятися виникнення алергії на вакцину
- Анафілаксія може загрожувати життю, але при негайному та невідкладному лікуванні алергічної реакції можна позбутися.
- Адміністрація США з питань харчових продуктів і медикаментів вимагає, щоб усі пункти щеплень мали кваліфікованих спеціалістів з реагування та лікування анафілаксії.
- Поширеність випадків анафілактичного шоку – 5 випадків на 100 000 людей в рік.
- Горіхи, молоко, яйця, морепродукти, пшениця та соя найчастіше стають причиною анафілактичного шоку. Попри це, ці продукти мають шалений попит у всьому світі. Більшість з людей вживають їх ледь не щодня.
- Натомість середній показник смертності внаслідок коронавірусу становить в середньому 6-7%. Цей показник варіюється залежно від країни та стану систем охорони здоров'я. Загалом щодня від нього помирають тисячі людей по усьому світу.
- Окрім цього, боротьба з пандемією спричинила сильне навантаження на системи охорони здоров'я та призвела до міжнародної кризи.
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