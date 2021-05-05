Алергія на цвіт: чому виникає та що робити

Весна і період цвітіння не завжди дарують нам тільки насолоду від теплих днів та ароматів квітучих дерев і кущів. Поки хтось насолоджується цією прекрасною порою, інші страждають – алергія на пилок може зробити життя нестерпним.

Про це Здоров'ю 24 розповіла лікар-алерголог, віцепрезидентка Асоціації алергологів, докторка наук України Лілія Романюк. За її словами, почервоніння очей, закладений ніс, риніт, кашель, чхання – не завжди симптоми застуди. Часто це дуже поширені ознаки сезонної алергії або, як кажуть, медики – полінозу.

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Лілія Романюк “Всі перераховані симптоми – це захисна реакція організму на потрапляння в дихальні шляхи та на шкіру сторонніх частинок. Перш за все – пилку, але також пилу та інших мікрочастинок. Дивно, але часто пацієнти починають страждати від алергії не тільки коли зацвіла береза, а раніше на кілька днів або тижнів. Зазначу, що в нашій країні найчастіше пацієнти страждають саме від пилку берези, вільхи, граба”.

Алергія на пилок берези починається в березні-квітні, але потрібно враховувати пересування повітряних мас. Таким чином буває, що в вашому регіоні береза ​​ще не цвіте, але люди схильні до пилкової алергії вже відчувають дискомфорт і загострення симптомів захворювання. Досвідчені лікарі-алергологи знають про цю особливість і попереджають пацієнтів.

Чому виникає алергія на пилок

Річ у тім, що пилок належать до тих речовин, які імунна система розглядає як чужорідні, вони отримали назву – алергени. Часто реакція на алерген відбувається не відразу після потрапляння його в організм, а може з'явитися через тижні або місяці. Чому так трапляється, визначити поки не вдалося.

Екологами та лікарями розроблений графік цвітіння рослин – традиційно алергологи виділяють три алергічних сезони:

травень – червень – період цвітіння фруктових дерев і різних кущів;

червень – липень – період цвітіння лугових рослин і злаків;

серпень – жовтень – період росту бур'янових рослин і поширення цвілевих грибів.

Але сьогодні, через глобальні зміни клімату графік цвітіння зрушився. Якщо, наприклад, загострення алергії на цвітіння амброзії починалося в серпні, то сьогодні – до цього схильні люди практично все літо.

Чому алергії трапляються частіше

Лілія Романюк “До недавна вважалося, що пилок проникає в організм тільки в процесі дихання, проте останні дослідження показують, що він може проникати й через шкіру, помітно послаблюючи її захисний бар'єр. У пацієнтів з підвищеною чутливістю це може викликати всілякі неприємні симптоми – від дрібних висипань до екземи”.

Вчені виявили, що понад 60% населення мають ген, який відповідає за можливий розвиток алергічних реакцій. Із загальної кількості алергіків приблизно 15% страждають від алергічного ринокон'юнктивіту, ще приблизно 15% – від різних форм висипання.

І прогнози не оптимістичні – до 2025 року половина всього дорослого населення Європи буде страждати від будь-якої форми алергії (дані Європейської академії алергології та клінічної імунології). Дивно, але більшість людей не сприймають симптоми як серйозну небезпеку для організму. Водночас всі алергологи світу попереджають про, так зване, "алергічне цунамі" – поліноз і інші види алергії стали значно агресивніші через ослаблення імунітету.

Примітно, що кількість алергіків зростає і серед міського населення. Це закономірний факт, оскільки в містах пилок рослин, змішуючись з пилом, транспортними газами, вихлопами від промислових підприємств набуває великої токсичності.

В Україні найпоширенішими "квітучими" алергеном вважається березовий пилок, левова частина випадків полінозу пов'язана з реакцією організму пацієнта на пилок цього дерева. Далі серед алергенів – тополевий пух, пилок лугових трав і квітів, бур'янових рослин, різні види домашньої цвілі.

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Алергія на цвітіння добре піддається сучасній діагностиці. Кожне алегро-тестування, різні лабораторні методи – імуно-кап, алекс-тести – допомагають виявити набір ваших алергенів.

Алергія на цвітіння і пилок починає проявлятися у дітей у віці 3-4 років. Однак, поставити однозначний діагноз може тільки лікар-алерголог, тому не варто намагатися підібрати лікування для дітей самостійно, без консультації фахівця.