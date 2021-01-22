Впродовж 10 днів зі старту масової вакцинації в США препаратом Pfizer/BioNTech на 1 900 000 введених доз зафіксували близько двох десятків випадків важких алергічних реакцій, зокрема анафілаксію.

Медики оцінювали статистику в період з 14 по 23 грудня 2020 роки після введення 1 893 360 перших доз вакцини. Результати опублікували в журналі Американської медичної асоціації. Оскільки вакцина Moderna була доступна тільки з 21 грудня, в цій статті її не враховували.

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Частота алергічних реакцій відповідає 11,1 випадків на 1 мільйон введених доз.

Анафілаксія – що це? Анафілаксія – небезпечна для життя алергічна реакція, яку викликає підвищена чутливість організму до повторного надходження чужорідних речовин (в основному білкової природи), які діють як антигени. Зазвичай її можна розпізнати по таких проявів: свербіж, висип, набряк слизової оболонки гортані і різке зниження кров'яного тиску.

Що відомо про серйозні алергічні реакції

4 людей довелось госпіталізували (3-х в реанімацію), 17 осіб отримали допомогу на місці. Усі, окрім одно пацієнта (наразі немає інформації щодо його стану) незабаром одужали.

Важливо! Немає жодного летального випадку від анафілаксії на вакцину від Pfizer.

У 17 з 21 пацієнта з важкою реакцією в анамнезі була історія інших алергічних реакцій, а у 7 людей була анафілаксія в минулому (в тому числі один випадок після вакцинації проти сказу, і інший – проти грипу A).

Як швидко проявлялись симптоми

Середній час від моменту отримання вакцини до появи симптомів – 13 хвилин:

у 15 пацієнтів (71%) алергія з'явилась впродовж 15 хвилин;

у 18 пацієнтів (86%) – до 30 хвилин.

Найбільш частими симптомами були: кропив'янка, ангіоневротичний набряк, висипання і відчуття перекриття дихальних шляхів.

Рекомендації держрегулятора США при введенні мРНК-вакцин проти коронавірусу: