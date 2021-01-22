Алергія на вакцину від Pfizer: США оприлюднили детальну статистику тяжких випадків
Впродовж 10 днів зі старту масової вакцинації в США препаратом Pfizer/BioNTech на 1 900 000 введених доз зафіксували близько двох десятків випадків важких алергічних реакцій, зокрема анафілаксію.
Медики оцінювали статистику в період з 14 по 23 грудня 2020 роки після введення 1 893 360 перших доз вакцини. Результати опублікували в журналі Американської медичної асоціації. Оскільки вакцина Moderna була доступна тільки з 21 грудня, в цій статті її не враховували.
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Частота алергічних реакцій відповідає 11,1 випадків на 1 мільйон введених доз.
Що відомо про серйозні алергічні реакції
- 4 людей довелось госпіталізували (3-х в реанімацію), 17 осіб отримали допомогу на місці. Усі, окрім одно пацієнта (наразі немає інформації щодо його стану) незабаром одужали.
- У 17 з 21 пацієнта з важкою реакцією в анамнезі була історія інших алергічних реакцій, а у 7 людей була анафілаксія в минулому (в тому числі один випадок після вакцинації проти сказу, і інший – проти грипу A).
Як швидко проявлялись симптоми
Середній час від моменту отримання вакцини до появи симптомів – 13 хвилин:
- у 15 пацієнтів (71%) алергія з'явилась впродовж 15 хвилин;
- у 18 пацієнтів (86%) – до 30 хвилин.
Рекомендації держрегулятора США при введенні мРНК-вакцин проти коронавірусу:
- у пунктах вакцинації в наявності повинні бути препарати для купірування анафілаксії, зокрема адреналін;
- одержувачів вакцини слід перевіряти/опитувати на виявлення протипоказань;
- забезпечити 15 або 30 хвилин спостереження за вакцинованими в залежності від попередньої історії алергії;
- медперсонал закладу повинен вміти розпізнавати ознаки анафілаксії на ранній стадії;
- людям слід пояснити, що у випадку появи ознак та симптомів алергії, вони повинні звернутись в лікарню.
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