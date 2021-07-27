Алкоголь в малих дозах може бути корисним для серця: дослідження

Нове дослідження показало, що у людей, які п'ють алкоголь в малих дозах, ризик поганих наслідків серцево-судинних хвороб нижче, ніж у непитущих.

Вчені зібрали дані про 48 тисяч осіб, які страждають від серцево-судинних захворювань. Вони зіставили кількість алкоголю, які ті вживають, з ризиком інфаркту, інсульту і смерті протягом 20 років.

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Профілактики хвороб серця

Дослідження показало, що у людей, які вживали алкоголь в кількості, еквівалентній 6 – 8 грамів чистого спирту на день, ризик повторного інфаркту або інсульту був на 27% нижчий, ніж у тих, хто не пив зовсім.

Вживання 6 грамів на день було пов'язано зі зниженням цих ризиків на 50%.

Максимальною дозою алкоголю, яка була пов'язана зі зниженням ризику серцево-судинних подій і смерті, були 15 грамів на день (еквівалент пляшки вина на тиждень). Ця доза нижча за ту, яку в США вважають відносно безпечною для здорових чоловіків (105 проти 196 грамів чистого алкоголю в тиждень).

Наші дані свідчать про те, що людям з серцево-судинними захворюваннями може не знадобитися повністю відмовлятися від алкоголю, щоб попередити інсульт, інфаркт або стенокардію. Але вони повинні подумати про зниження дози,

– зазначили науковці.

Чому не варто починати пити

Оскільки вживанням алкоголю пов'язане з ризиком розвитку інших хвороб, непитущим людям з серцево-судинними захворюваннями не потрібно рекомендувати починати випивати.

Вчені застерігають, що їхні дані можуть перебільшувати захисну дію алкоголю для людей з серцево-судинними хворобами. Автори вказують, що в результатах можуть бути неточності у зв'язку з тим, що в наглядовому дослідженні складно врахувати всі чинники. Крім того, люди можуть неточно повідомляти про кількість випитого алкоголю.