Алкоголь несподівано виявився корисним для літніх людей: у яких кількостях

Вчені виявили профілактичну користь алкоголю для людей у віці від 70 років, яким він зазвичай протипоказаний. Звісно, мовиться про невеликі дози.

У дослідженні взяли участь більш ніж 18 тисяч літніх людей у віці від 70 років із США та Австралії. На початку експерименту у добровольців не було серцево-судинних захворювань, деменції та інвалідності, що обмежує їхню рухливість.

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Майже половина курили чи були колишніми курцями. Загалом за учасниками спостерігали майже 5 років.

Результати експерименту виявились досить несподіваними

Спостереження показали, що помірне споживання алкоголю (від 3 до 7 порцій на тиждень) було пов'язане зі зниженим ризиком серцево-судинних подій або смерті у порівнянні з тими, хто взагалі не дозволяв собі спиртного.

Одна порція спиртного у жителів США становила приблизно 14 грамів, а у жителів Австралії – 10 грамів.

На жаль, науковці не уточнили, які саме напої зазвичай вживали добровольці.

Але дослідники зауважили, що результати аналізу можуть бути обмеженими через рідкісну вибірку – здорові учасники у цьому віці могли бути набагато активнішими у фізичному та соціальному плані, що також позитивно позначається на стані здоров'я.

автори підкреслили, що результати слід інтерпретувати з обережністю. Для остаточних висновків потрібні подальші дослідження. З попередніх робіт відомо, що надмірне споживання алкоголю у будь-якому віці підвищує ризики багатьох хронічних захворювань.