Нове дослідження впливу алкоголю

Щоб оцінити вплив помірного споживання різних видів алкоголю на здоров'я, міжнародна група вчених зібрала дані 446 тисяч осіб 40 – 69 років з британського Біобанку. Всі учасники повідомили, скільки вони випивають щотижня пива, сидру, вина, шампанського і міцних спиртних напоїв на тиждень.

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Спостереження за станом здоров'я добровольців тривали 7 років. Аналіз даних показав, що вживання пива, сидру і міцних спиртних напоїв були пов'язані з вищим рівнем смертності, раку і серцево-судинних захворювань.

Позитивний вплив вина

При цьому у людей, які щотижня випивають 8 – 11 келихів червоного вина на тиждень, ризик розвитку ішемічної хвороби серця знижений на 40% в порівнянні з непитущими й тими, хто зловживає. Ті ж переваги були в англійців, які вживають не більше 4 – 5 келихів білого вина і шампанського.

Алкоголь шкодить

Найбільшим відкриттям було те, що безалкогольне червоне вино мало однаковий ефект, що і звичайне: вчені виявили, що у любителів цього напою також знижувалася ймовірність розвитку ішемічної хвороби серця.

Це свідчить про те, що всі переваги червоного вина пов'язані не з алкоголем, а з поліфенолами – потужними антиоксидантами, які містяться у винограді. Висновки про користь алкоголю часто слідують з порівняння стану здоров'я і смертності серед тих, хто п'є і непитущих, що не дуже коректно.

До контрольної групи непитущих будуть також входити люди, які утримуються від алкоголю через проблеми зі здоров'ям. Тому порівняння з ними можуть помилково вказувати на користь алкоголю,

– зазначили науковці.

Нещодавно вчені з'ясували, що підвищений рівень алкоголю в крові пов'язаний зі зниженням здатності розпізнавання емоцій у чоловіків, в той час, як у жінок ця функція майже не слабшала. Примітно, що п'яні чоловіки досить точно визначали вираз радості, а ось негативні емоції, в тому числі смуток або огиду – ні.