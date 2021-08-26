Алкоголь та тютюн для молодих людей ще шкідливіший, ніж вважалося

В молодості люди вживають велику кількість алкоголю і багато курять. Однак ресурси організму починають виснажуватися під впливом шкідливих звичок вже в цьому віці. Особливо це стосується жінок.

Гнучкість і еластичність судин зменшується з віком і під впливом різних факторів, в тому числі шкідливих звичок. Чим вище жорсткість артерій, тим вище ймовірність розвитку серцево-судинних захворювань і станів, таких як інфаркт і інсульт.

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Як відбувалося дослідження

У новому дослідженні взяли участь понад 1,6 тисячі осіб 17 – 24 років, які повідомили про те, як часто вони вживають алкоголь і курять. Вчені розподілили добровольців на три групи:

ті, хто ніколи не вживає алкоголь;

вживає в помірних кількостях (не більш чотирьох порцій за один раз);

багато випиває - понад п'ять порцій.

Подібним чином дослідники систематизували схильність до паління: ніколи, в минулому, помірне куріння (менше 10 сигарет в день) і часте (10 і більше сигарет на день).

Вплив алкоголю та тютюну на судини молоді

Отримані результати вчені скорегували з урахуванням віку, маси тіла і соціально-економічного статусу. Результати показали, що вживання спиртного в молодому віці пов'язане зі збільшенням жорсткості артерій в середньому на 10,3%, і вона зростала з кожним підвищенням оцінки кількості споживаного алкоголю. Примітно, що у дівчат спостерігалося більше збільшення в порівнянні з хлопцями.

Що стосується куріння, то помірне споживання тютюнової продукції – тобто не більше 10 сигарет в день – в цьому випадку не позначалося на стані судин. Разом з тим автори дослідження виявили клінічно значиму різницю між тими, хто ніколи не курив і тими, хто багато курить, і знову тільки у жінок.

Жорсткість артерій у колишніх курців і тих, хто не мав такої звички, була однаковою. На думку авторів дослідження, це говорить про те, що відмова від куріння може допомогти відновити еластичність судин.

Раніше вчені протестували різні пристрої для споживання нікотину і прийшли до невтішних висновків: всі вони мають негативний вплив на судини. Шкоду для організму від альтернативних сигарет можна порівняти з курінням звичайних сигарет.