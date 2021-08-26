"Алло, мене виписали!": у таборі "Молода гвардія" одужали перші інфіковані

В одеському дитячому таборі "Молода гвардія" 12 серпня спалахнув коронавірус. Нині, 26 серпня повідомили про радісну подію – виписали 7 людей.

П'ятеро дітей і двоє вожатих повернулися до своїх загонів. У дитячому центрі переконані, що це – перемога. І вже з нетерпінням чекають на наступні негативні результати ПЛР-тестів.

До теми У дитячому таборі "Молода гвардія" офіційно підтвердили штам коронавірусу Дельта

Коли б ще дитина зі сльозами на очах кричали мамі у слухавку: "Алло, мене виписали!" І нехай наступні слова, можливо, різатимуть Вам слух, але це – перемога! Перемога усіх та кожного! Це – здобуток героїв, котрі кожного дня лікували, готували сніданки, придумували сюрпризи та розважали маленьких ковід-хворих, героїв-лікарів, героїв-кухарів, героїв-вожатих,

– мовиться в повідомленні.

Діти поїдуть додому здоровими та усміхненими. У таборі також сподіваються, що їхні вихованці ще не раз до них повернуться.

Станом на 25 серпня у таборі було зареєстровано 81 інфікованого. З них 70 дітей та 11 педагогів-вихователів. У 30 дітей та 3 вожатих лабораторно підтвердили наявність штаму коронавірусу Дельта. Такою була статистика станом на вчора, 25 серпня, нині ж 7 людей виписали.

Спалах коронавірусу у дитячому таборі "Молода гвардія": хронологія подій

Спалах коронавірусу у таборі зафіксували 17 серпня. Інфекцію підтвердили у 44 дітей та 3 вожатих.

Вже наступного дня COVID-19 виявили у 60 людей, 50 з яких – діти, а решта 10 – вожаті. До одеської дитячої лікарні №3 госпіталізували 8 вихованців.

Наступного дня коронавірус підтвердили у ще 6 дітей та одного вожатого. Кількість хворих зросла до 67.

Станом на 20 серпня COVID-19 підтвердили вже у 70 людей – 11 вожатих та 59 вихованців. До лікарні госпіталізували ще одну дитину.

Пізніше кількість хворих зросла до 81. Надійшли результати київської лабораторії Центру громадського здоров'я – у 33 людей виявлено штам Дельта.

До речі, нині триває розслідування – поліція шукає винних у спалаху. Правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею про порушення санітарних норм щодо запобігання інфекційним захворюванням.