В Австралії вчені виявили, що організм альпаки, тварини, що проживає на території Перуанських Анд, здатний природним шляхом виробляти антитіла до коронавірусу.

Фахівці з Інституту медичних досліджень Волтера та Елізи Холл ідентифікували нейтралізуючі нанотіла, які блокують проникнення вірусу SARS-CoV-2 у клітини.

Читайте також Люди після самоізоляції незаразні попри позитивний ПЛР-тест

Нанотіла – це унікальні антитіла, крихітні імунні білки, які виробляють альпаки природним шляхом у відповідь на інфекцію,

– повідомили дослідники.

Відмінність імунних білків, які виробляють альпаки, – у їхньому розмірі, це найменші відомі антитіла.



В альпаки знайшли антитіла проти коронавірусів у людей / Фото: Getty Images

Як проходило дослідження

Вчені імунізовали групу альпак у регіоні Вікторія синтетичною, неінфекційною частиною спайкового білка SARS-CoV-2, щоб дати змогу їм генерувати нанотіла проти вірусу, що викликає COVID-19.

Дослідники проаналізували, що у тварин виробляються унікальні нанотіла як відповідна реакція на вірус. Це маленькі імунні білки, що блокують людські коронавіруси, наприклад, такі, як SARS-CoV-2 або його ранній варіант SARS-CoV. Нанотіла альпаки також здатні боротися з уже вивченими мутаціями коронавірусу.

"Нанотіла можуть стати альтернативою традиційним методам лікування COVID-19 антитілами", – додали вони.