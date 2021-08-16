Деталі дослідження

Це вперше дослідники показали, що підвищення експресії гена TREM2 може привести до лікування певних нейродегенеративних захворювань. Їх праця охоплює дослідження 2013 року, коли був виявлений зв'язок генетичних варіантів TREM2 з ризиком хвороби Альцгеймера.

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Нові доклінічні експерименти показали, що підвищити експресію TREM2 в макрофагах і мікроглії можна за допомогою синтетичного агоніста гормону щитовидної залози Т3.

Штучне введення цього гормону лабораторним мишам призводило до скорочення пошкоджень мієлінової оболонки нервових волокон, які зазвичай руйнуються при нейродегенеративних захворювань.

Суть лікування полягає в тому, що можна просто посилити TREM2 і це призведе до терапевтичного ефекту при більшості нейродегенеративних захворювань,

– зазначили автори.

Перспектива відкриття

Тепер вчені готуються до проведення клінічних випробувань та випробовуватимуть аналоги синтетичного гормону для лікування захворювань центральної нервової системи, зокрема розсіяний склероз.

У разі успіху результати матимуть важливе значення для лікування хвороби Альцгеймера і Паркінсона – найбільш поширених нейродегенеративних захворювань.

Важливо! Наразі дослідники намагаються з'ясувати, чому деякі люди, які пережили COVID-19, страждають від "туману в голові" та інших проблем, які можуть тривати місяцями. Нові висновки свідчать про певні тривожні збіги з хворобою Альцгеймера.

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