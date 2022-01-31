Про поширення BA.2 в Алжирі повідомили місцеві ЗМІ з посиланням на слова генерального директора Інституту Пастера Фаузі Деррара.

До теми Що відомо про нову мутацію Омікрону: вчені сказали, чи варто хвилюватися

Алжир нещодавно зафіксував кілька випадків захворювання BA.2, яке, як відомо, широко поширене в Південній Африці, Сполучених Штатах та в деяких європейських країнах, таких як Данія, і в деяких азійських країнах,

– заявив Фаузі Деррар.

BA.2 передається швидше, ніж початковий варіант Омікрону

Заявивши, що новий варіант Омікрону "не викликає занепокоєння", чиновник закликав громадян бути обережними та пильними.

Люди, інфіковані Омікроном, схильні до ризику зараження BA.2. Імунітет, набутий проти Омікрона, недостатній проти BA.2. Це не означає, що цей підваріант більш небезпечний, але він швидко поширюється у порівнянні з Омікроном,

– зауважив він.

Захворюваність на коронавірус в Алжирі