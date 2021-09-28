5 вересня адміністрацію охорони здоров'я міста та округу Таррант повідомили про те, що до лікарні госпіталізували дитину з первинним амебним менінгоенцефалітом – рідкісною і смертельною інфекцією, яку викликає Naegleria fowleri ameba. На жаль, хлопчик помер в лікарні 11 вересня.

Увага Україну накриє вірусна хвиля: як посилити ефект вакцинації

Дізнавшись про хворобу дитини, представники охорони здоров'я почали розслідування і закрили всі міські фонтани. Центри з контролю і профілактики захворювань підтвердили присутність амеби в зразках води з фонтанів у парку Don Misenhimer, який відвідувала дитина.

Як недбалість працівників призвела до смерті дитини

Результати аналізів двох з чотирьох фонтанах в парку Don Misenhimer і в розважальному центрі Beacon показують, що співробітники не завжди реєстрували, а в деяких випадках навіть не проводили випробування якості води, які були потрібні для запуску об'єктів щодня.

Під час перевірки журналів огляду фонтанів парку Don Misenhimer виявилось, що покази хлорування води не були задокументовані у двох з трьох дат – якраз тоді, коли дитина відвідувала територію наприкінці серпня і на початку вересня.

Міська влада додала, що питна вода в Арлінгтоні не постраждала – фонтани обладнані пристроєм запобігання зворотного потоку, який ізолює воду від міської водопровідної системи.

Що відомо про смертельну інфекцію