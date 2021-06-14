Зараз Джоді Сміту 32 роки і тільки останні чотири він живе без страху. Американця цілодобово переслідували думки про неминучу смерть.

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Можливо, це було частково пов'язано з тим, що його тато і брат загинули, коли він був маленьким. Страх перед його неминучою смертю поглинув думки чоловіка.



Джоді Сміт / Фото: Vice

Згодом до болісного відчуття наближення смерті додалися епілептичні припадки. Одного разу Джоді відчув себе погано під час сімейних посиденьок, вийшов на вулицю подихати і втратив свідомість. Він прийшов в себе тільки через 20 хвилин.

Сміт приймав ліки протягом двох років, але вони не допомагали. Тоді лікар сказав, що розвиток хвороби зупинить тільки операція. Американець погодився видалити праву мигдалину і правий гіпокамп.

Мигдалина – це характерна ділянка мозку мигдалеподібної форми, розміщеної всередині кожної півкулі скроневої долі головного мозку. Ця підкоркова структура мозку бере участь у формуванні як негативних, так і позитивних емоцій. Її розмір також співвідноситься із агресивною поведінкою.

Операція проводилася в два етапи. На першому лікарі імплантували глибоко в мозок Джоді зонди. Вони повинні були вказати на область, з якою пов'язані проблеми зі здоров'ям. Після цього хірурги вирішили зосередитися на скроневій частці.

Зараз 32-річний Сміт нічого не "боїться". Принаймні на первинному, фізіологічному рівні, його зробили абсолютно безстрашним.

Люди багато чого описують словом "страх". До прикладу, "я боюся дівчат" або "я боюся невдач", – але я говорю про страх, який ви відчували б перед смертю чи серйозними травмами. Цей страх зникнув,

– сказав американець.