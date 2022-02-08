Компанія виготовляє нову вакцину від COVID-19

Натомість підприємство виробляє експериментальну, але потенційно більш прибуткову вакцину для захисту проти коронавірусу. Втім, коли вона буде готова – невідомо.

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Виробництво вакцини Janssen відновлять

Крім того, у повідомленні йдеться, що призупинення виробництва є тимчасовим – завод почне випускати вакцину після перерви в кілька місяців.

Поки неясно, чи вплинуло це на доставку вакцин, чи компанія перекрила поставки своїми запасами.

Інше джерело газети розповіло, що компанія найняла для виробництва вакцин додаткові підприємства, але вони або ще не запущені, або не отримали дозволи регулювальних органів.

Позиція компанії J & J

Представник Johnson & Johnson Джейк Сарджент, пояснив в електронному листі, що компанія продовжує постачати партії вакцини підприємствам, які розливають та пакують дози. Він також наголосив, що компанія має мільйони готових доз у запасах.

Цікаво! У 2021 році прибутки американської компанії Johnson&Johnson значно зросли. Головне джерело прибутку – вакцина проти COVID-19. За перший квартал 2021 року компанія-гігант заробила 100 мільйонів доларів на продажі однодозової вакцини Janssen. У компанії зазначили, що результат перевищив всі їхні очікування.