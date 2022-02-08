Johnson & Johnson призупинила виробництво вакцини проти коронавірусу

Американська компанія Johnson & Johnson призупинила виробництво своєї вакцини проти коронавірусу – Janssen. Наприкінці 2021 року компанія непублічно закрила єдиний завод, що виробляв партії вакцини.

Компанія виготовляє нову вакцину від COVID-19

Натомість підприємство виробляє експериментальну, але потенційно більш прибуткову вакцину для захисту проти коронавірусу. Втім, коли вона буде готова – невідомо.

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Виробництво вакцини Janssen відновлять

Крім того, у повідомленні йдеться, що призупинення виробництва є тимчасовим – завод почне випускати вакцину після перерви в кілька місяців.

Поки неясно, чи вплинуло це на доставку вакцин, чи компанія перекрила поставки своїми запасами.

Інше джерело газети розповіло, що компанія найняла для виробництва вакцин додаткові підприємства, але вони або ще не запущені, або не отримали дозволи регулювальних органів.

Позиція компанії J & J

Представник Johnson & Johnson Джейк Сарджент, пояснив в електронному листі, що компанія продовжує постачати партії вакцини підприємствам, які розливають та пакують дози. Він також наголосив, що компанія має мільйони готових доз у запасах.

Що відомо про вакцину Janssen? Janssen є так званою "векторною вакциною", яка містить вірус, що не шкодить організму людини. Його завдання полягає в тому, щоб доставити в клітину ген хвороботворного вірусу, проти якого формується імунітет. Компанія заявила, що одне щеплення їх вакциною надає імунний захист від COVID-19 на термін 8 місяців, а також захищає від штаму Дельта. Вакцину Johnson & Johnson визнала ВООЗ та багато країн всього світу.