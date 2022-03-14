Голова Львівської ОВА зазначив, що організувала розгортання госпіталю міжнародна гуманітарна організація Сумка Самарянина. Він додав, що Львівська обласна військова адміністрація буде всіляко сприяти розвитку цієї важливої ініціативи.

Читайте також: На станціях метро Харкова створюють дитячі куточки

Яку допомогу надаватиме госпіталь

Тут можна буде отримати:

невідкладну допомогу

хірургічну допомогу

стаціонарні та амбулаторні послуги

послуги для жінок та дітей, включно з акушерством.

Одночасно госпіталь зможе прийняти 60 пацієнтів. Є велика команда – близько сотні медпрацівників. Частина з них має досвід роботи в Іраку. Усе необхідне для надання допомоги медики привезли зі собою. У госпіталі надаватимуть допомогу цілодобово,

– заявив Козицький.

За його словами, крім цього, найближчим часом запрацює польовий госпіталь на Яворівщині. Його розгорнуть ізраїльські медики.

"Українці стійкі, а така підтримка пришвидшує нашу перемогу. Дякую нашим справжнім друзям", – написав Козицький.