Голова Львівської ОВА зазначив, що організувала розгортання госпіталю міжнародна гуманітарна організація Сумка Самарянина. Він додав, що Львівська обласна військова адміністрація буде всіляко сприяти розвитку цієї важливої ініціативи.
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Яку допомогу надаватиме госпіталь
Тут можна буде отримати:
- невідкладну допомогу
- хірургічну допомогу
- стаціонарні та амбулаторні послуги
- послуги для жінок та дітей, включно з акушерством.
Одночасно госпіталь зможе прийняти 60 пацієнтів. Є велика команда – близько сотні медпрацівників. Частина з них має досвід роботи в Іраку. Усе необхідне для надання допомоги медики привезли зі собою. У госпіталі надаватимуть допомогу цілодобово,
– заявив Козицький.
За його словами, крім цього, найближчим часом запрацює польовий госпіталь на Яворівщині. Його розгорнуть ізраїльські медики.
"Українці стійкі, а така підтримка пришвидшує нашу перемогу. Дякую нашим справжнім друзям", – написав Козицький.