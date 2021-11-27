У мандрівників позитивні тести на COVID-19

Загалом близько 600 пасажирів прибули в Амстердам двома рейсами авіакомпанії KLM у п'ятницю і пройшли тестування на COVID-19. У суботу вранці з'ясувалося, що у 61 людини – тест позитивний.

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Мандрівники з позитивним результатом тесту будуть поміщені на ізоляцію в готелі у Схіпхолі або поблизу,
– йдеться у повідомленні.

У МОЗ заявили, що наразі проводять дослідження, чи йдеться про інфікування новим штамом з ПАР – Омікроном.

Попередньо уряд Нідерландів заборонив усі авіаперельоти з Південної Африки вранці 26 листопада. Міністр охорони здоров'я Уго де Йонге вирішив, що пасажири, які вже прямують до Нідерландів, після прибуття мають пройти тестування та обов'язкову самоізоляцію.

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