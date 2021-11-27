В Амстердамі в 61 туриста з ПАР виявили коронавірус: підозрюють Омікрон

Міністерство охорони здоров'я Нідерландів заявило, що понад 60 людей, які у п'ятницю прибули до Амстердама з Південної Африки, виявились інфіковані коронавірусом, їх ПЛР-тести – позитивні.

У мандрівників позитивні тести на COVID-19

Загалом близько 600 пасажирів прибули в Амстердам двома рейсами авіакомпанії KLM у п'ятницю і пройшли тестування на COVID-19. У суботу вранці з'ясувалося, що у 61 людини – тест позитивний.

Увага Новий африканський штам коронавірусу Омікрон уже в Чехії

Мандрівники з позитивним результатом тесту будуть поміщені на ізоляцію в готелі у Схіпхолі або поблизу,

– йдеться у повідомленні.

У МОЗ заявили, що наразі проводять дослідження, чи йдеться про інфікування новим штамом з ПАР – Омікроном.

Попередньо уряд Нідерландів заборонив усі авіаперельоти з Південної Африки вранці 26 листопада. Міністр охорони здоров'я Уго де Йонге вирішив, що пасажири, які вже прямують до Нідерландів, після прибуття мають пройти тестування та обов'язкову самоізоляцію.

Що треба знати про новий варіант коронавірус

У ВООЗ наголосили, що новий штам має велику кількість мутацій, деякі з яких викликають занепокоєння. Загалом у штамі виявили 32 мутації. Варіант отримав назву Омікрон.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що ЄС призупинить авіасполучення з країнами Південноафриканського регіону через виявлення нового небезпечного штаму коронавірусу.