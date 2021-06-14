Аналіз крові на алергію: кому та коли потрібно робити

Алергія – це реакція імунної системи на зовнішні подразники. Зазвичай імунітет бореться з вірусами та бактеріями, а у людини з алергією помилково сприймає безпечні речовини, як щось вороже.

Аналіз крові на алергію

За допомогою аналізів крові можна виявити алергію. Для цього беруть кров з вени та шукають в ній антитіла IgE (імуноглобулін Е). Антитіла – це білки, які виробляє імунна система, щоб боротися з патогенами. У людей з алергією організм за допомогою антитіл намагається позбутися від алергенів.

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Види аналізів крові на алергію

Є два види тестів:

На загальний IgE – дозволяє виявити алергію, але чим саме вона викликана, за допомогою тесту зрозуміти не можна. Підвищений результат означає, що загальна кількість антитіл IgE в крові вища за норму. Це означає, що у вас може бути алергія. Причому чим вищий показник, тим імовірніше, що у вас відразу кілька алергій.

На рівень специфічних IgE – дозволяє виявити конкретний алерген. Тобто лікар підбирає різні подразники та дивиться на рівень антитіл, які виробляються до кожного з них.

Точність аналізу

За результатами одного аналізу не завжди можна поставити точний діагноз. Рівень імуноглобулінів Е може бути підвищений, навіть якщо у вас немає алергії. Високі показники загального IgE, наприклад, можуть вказувати на паразитарну інфекцію та інші стани. Тому лікар буде оцінювати не тільки результати аналізу – він порівняє їх з вашими симптомами та результатами інших обстежень.