Суть аналізу

Вчені вирішили орієнтуватись на показники гранулоцитів у крові. Новий метод дозволить визначати рівень ризику розвитку ускладнень хвороби.

Цікаво Молодість надовго: як вітамін Д допоможе попередити передчасне старіння

Під час дослідження вчені стежили за кількістю гранулоцитів – найбільш численного різновиду лейкоцитів, яких зазвичай приблизно 50 – 80% від всіх білих кров'яних клітин у крові та які задіяні у роботі вродженого імунітету.

Як перевірили точність тесту

Автори дослідження взяли кров у людей, які тільки захворіли на коронавірус, а потім повторили процедуру через чотири місяці після одужання.

Вони аналізували стан гранулоцитів у перехворілих на різних етапах і порівнювали його з показниками у здорових людей.

Важливо! Вчені виявили, що важка форма коронавірусної хвороби супроводжувалась підвищеним рівнем зрілих і незрілих нейтрофілів і зниженням рівнів еозинофілів і базофілів (різновиди гранулоцитів).

Наше дослідження виявило значну зміну характеристик всіх підтипів гранулоцитів у пацієнтів з коронавірусом. Це може бути пов'язано з тяжкістю захворювання,

– пояснили автори дослідження.

Перспектива відкриття

Вчені також зауважили, що за допомогою контролю рівня гранулоцитів, а також визначення наявності широко використовуваних біомаркерів, зокрема С-реактивного білка і креатиніну, можна передбачити основні клінічні особливості інфекції, наприклад функцію зовнішнього дихання і розвиток поліорганної недостатності.

Нагадаємо, американська фармацевтична компанія Pfizer заявила, що почала клінічні випробування вакцини проти грипу на основі мРНК. Тобто за тією ж технологією, як і їхня вакцина проти COVID-19.

Більше про це Pfizer запустила клінічні випробування нової вакцини проти грипу: в чому її особливість