Деталі дослідження

Американські дослідники прагнули зробити процес діагностики простим і точним, щоб визначити явні ознаки захворювання можна було по простому аналізу крові. У дослідженні взяли участь більш ніж 4800 пацієнтів, перші зразки крові яких датувалися початком 1990-х років. Всього вчені проаналізували майже 5000 різних білків в крові добровольців і виділили 38 найбільш перспективних.

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Вчені знайшли біомаркери хвороби Альцгеймера

Аномальні рівні 38 білків були пов'язані з високим ризиком розвитку хвороби Альцгеймера впродовж 5 років після здачі крові.

Повторний аналіз зразків крові учасників в період з 2011 по 2013 роки показав, що найбільш інформативними для діагностики ризиків розвитку нейродегенерації впродовж наступних 20 років слід вважати 16 білків з раніше виявлених 38.

Ці ж біомаркери були протестовані в контрольній групі пацієнтів з Ісландії. 13 з 16 білків підтвердили перспективність оцінки ризиків, а 6 з них були інформативні для прогнозування можливих ризиків впродовж наступних десяти років.

Примітно, що серед усіх біомаркерів вчені виявили SVEP1, який імовірно бере участь у запуску і розвитку хвороби Альцгеймера.

Нейродегенеративні захворювання – що це? Або ж дегенеративні захворювання нервової системи. Це велика група різних хвороб нервової системи, які виникають внаслідок загибелі нейронів. Більшість нейродегенеративних захворювань мають спадковий характер, у деяких випадках вони можуть бути набутими.

Перспектива відкриття

Тепер команда продовжує дослідницьку роботу, аби незабаром представити перспективний тест з аналізу крові для оцінки ризиків хвороби Альцгеймера в довгостроковій перспективі.