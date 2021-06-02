Аналіз мокроти: для чого та коли роблять

Аналіз мокротиння – це дослідження, при якому вивчають мокроту людини. Під час нього в мокротинні шукають організми, які могли спровокувати хворобу легенів.

Мокрота відрізняється від звичайної слини. В ній є клітини імунної системи, які допомагають боротися з бактеріями, грибками та іншими чужорідними організмами в легенях або дихальних шляхах. Ще мокрота густа і липка, тоді як слина водяниста і прозора.

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Коли призначають аналіз

Дослідження призначають, коли є симптоми захворювання легенів:

кашель з виділенням великої кількості мокротиння;

жар;

озноб;

важке дихання;

біль в грудях при кашлі;

втома.

Також дослідження використовують, щоб перевірити перебіг хронічної хвороби легенів або ефективність лікування.

Як проходить дослідження

Зазвичай ніякої підготовки не потрібно, але іноді можуть попросити прополоскати горло водою перед здачею аналізу.

Для здачі аналізу потрібно сильно покашляти, щоб була мокрота, в спеціальну баночку. Після цього зразок відправляють в лабораторію на дослідження.

Після аналізу можна повернутися до повсякденних справ. За результатами лікар зрозуміє, чи є в легенях щось, що вказує на захворювання.