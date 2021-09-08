Дослідження призначають, якщо у людини є симптоми непереносимості лактози, наприклад діарея, нудота і біль в животі протягом 2 годин після вживання молочних продуктів.

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Як підготуватися до дослідження

За 12 годин до аналізу нічого не їсти. За два – чотири тижні до дослідження необхідно відмовитися від антибіотиків і ліків для шлунка. Запитайте у лікаря, чи потрібно вам відмовлятися від ліків або чи можна перенести дату аналізу. Також варто сказати лікареві, якщо приймаєте інші ліки.

Як проходить дослідження

Існує два варіанти дослідження.

Дихальний тест

Він проходить так:

людина видихає в спеціальний контейнер;

випиває рідину з лактозою;

через рівні проміжки часу видихає в такий же контейнер.

Під час цього аналізу вимірюють рівень водню в повітрі, яке видихається. Якщо у людини непереносимість, лактоза в неперетравленому стані потрапляє в товсту кишку, де розщеплюється бактеріями. Вони виробляють газоподібний водень, який виходить з організму разом з видихом. Тоді його і можна виміряти.

Аналіз венозної крові

У людини беруть венозну кров до і після того, як він вип'є напій з лактозою. Після прийому такого напою лактоза розщеплюється на глюкозу і галактозу, це підвищує рівень цукру в крові.

У людей з непереносимістю лактози розщеплюється недостатньо, тому рівень глюкози в крові не підвищується.

Що робити

Якщо результат вказує на непереносимість лактози, терапевт або гастроентеролог скаже, як зменшити кількість молочних продуктів в харчуванні й чим їх замінити, щоб після їжі не було погано. Також лікар може призначити добавки, які допоможуть переробляти лактозу.