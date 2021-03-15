Посів сечі – це аналіз, який використовується для діагностики інфекції сечовивідних шляхів. Він дозволяє знайти в сечі будь-які чужорідні організми: бактерії або грибки.

Коли потрібен посів сечі

Його призначає уролог або гінеколог. Для цього мають бути симптоми інфекції сечовивідних шляхів.

Також на тему: Як холод впливає на нирки та чи можна їх відморозити

Симптоми інфекції сечовивідних шляхів – симптоми сильні часті позиви до сечовипускання;

біль або печіння при сечовипусканні;

каламутна сеча з різким запахом;

біль у попереку.

Якщо інфекція сечовивідних шляхів вже була діагностована, то аналіз роблять, щоб підібрати лікування або перевірити його ефективність.

Також аналіз рекомендують робити вагітним жінкам під час другого триместру або до першого пренатального відвідування лікаря, щоб перевірити, чи є у них інфекція сечовивідних шляхів.

Як підготуватися до аналізу сечі

Готуватися до аналізу зазвичай не потрібно, але можуть попросити утриматися від сечовипускання за годину до нього або випити воду за 15-20 хвилин до здачі. Аналіз проходить так: людина починає справляти малу нужду в туалет, але посередині процесу підставляє баночку, а потім відносить її на аналіз.

При цьому статеві органи не повинні торкатися баночки під час сечовипускання, щоб туди не потрапили організми зі шкіри, які можуть зіпсувати точність аналізу. Також самі геніталії потрібно помити перед здачею сечі.

Іноді аналіз можуть брати через катетер або шприц, якщо немає змоги зробити це звичайним способом. Ніяких ризиків у обстеження немає: це просто збір сечі.