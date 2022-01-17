Аналіз сечі може діагностувати струс мозку

Вчені виявили у сечі спортсменів специфічні білкові біомаркери, які беруть участь у відновленні після травми головного мозку. Це може спростити діагностику цього стану.

Проблема діагностики струсу

Струс мозку важко діагностувати та відстежити. Травма не завжди виявляється на стандартних дослідженнях – УЗД, комп'ютерній томографії, рентгені. Зазвичай, струс діагностують за симптомами або на підставі вихідних тестувань.

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Науковці наголошують, що лікарі пропускають від 40 до 60% струсів мозку, тому що увага медиків спрямована на помітніші травми.

Нове дослідження струсу мозку

Дослідники з Бостонської дитячої лікарні стверджують, що білкові біомаркери в сечі можна використовувати для діагностики струсу мозку та моніторингу одужання.

Лікарям давно відомо, що маркери багатьох захворювань потрапляють у сечу. При цьому її аналіз можна проводити часто, він простий та недорогий. Експерти з'ясували, як змінюються показники біомаркерів до струсу і після нього.

Таке дослідження найпростіше провести на спортсменах – вони часто здають аналізи і при цьому регулярно мають різні травми, у тому числі струс головного мозку. Вчені зібрали та заморозили зразки сечі спортсменів. Учасники, які перенесли струс мозку, здали повторний аналіз протягом семи днів, а також через один, три, шість та дванадцять місяців після травми.

Аналіз сечі може діагностувати струс

У підсумку, команда експертів зібрала достатньо зразків, щоб порівняти профілі сечі 95 спортсменів: 48 зі струсом мозку та 47 людей із контрольної групи. З 71 білка, які значно відрізнялися між двома групами, два виділялися як найбільш характерні та показові для струсу мозку: IGF-1 та IGFBP5.

Після струсу мозку рівень цих білків був значно нижчим. Вчені припускають, що вони беруть участь у відновленні після травм головного мозку, тому організм накопичує їх, а не виділяє.

Вчені планують підтвердити своє доказове дослідження за допомогою клінічних випробувань на різних групах населення, наприклад, на підлітках та людях, які не пов'язані зі спортом. Такі розробки дозволять експертам розробити експрес-тест, який можна використовувати під час надання термінової медичної допомоги.