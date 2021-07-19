Так, вони робили прогноз, коли аналізували слину хворого. Вчені виявили цілковитий збіг між тим, який був кінцевий клінічний діагноз тяжкості перебігу хвороби.

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У чому мета дослідження

Дослідники відзначили, що у цій роботі вони вперше продемонстрували, що метаболіт (речовина, що утворюються в організмі внаслідок обміну речовин) в слині може відображати тяжкість COVID-19.

Попри те, що діагностичне тестування просувається швидкими темпами, існує клінічна потреба в розробці прогностичних тестів. Все для того, щоб мати можливість "сортувати" велику кількість пацієнтів, що надходять в лікарні,

– пишуть автори дослідження.

Зв'язок між слиною та важким перебігом COVID-19

Науковці відзначили, що метаболоміка сироватки може прогнозувати тяжкість захворювання.

Для перевірки своєї теорії учені використовували аналізи слини 88 пацієнтів, госпіталізованих з підозрою на COVID-19, а також їхні клінічні дані. Діагноз підтверджували за допомогою ПЛР-тестів.

Виявили 100-відсотковий збіг між прогнозом на підставі моделі метаболоміки і клінічним діагнозом тяжкості COVID-19,

– зазначили вчені.

Тобто, аналіз слини напередодні показав ступінь тяжкості COVID-19. Про те, що біологічні рідини показують стан здоров'я організму – відомо дуже давно. Але тільки сучасні методи аналізу дозволили такому припущенню стати наукою.

Довідка. Метаболоміка – це вивчення унікальних хімічних "відбитків пальців", властивих процесам, що протікають в клітинах організму.