Аналіз на вірус папіломи людини: кому, коли і як
Аналіз проводять, щоб виявити у жінок та чоловіків вірус папіломи людини (ВПЛ). Це інфекція, яка передається під час сексу.
Джерело: ВООЗ
Існує понад 100 видів ВПЛ. Їх розділяють на:
- ВПЛ високого ризику – призводять до раку шийки матки та інших видів раку (горла, язика, ануса, вагіни);
- ВПЛ низького ризику – через нього на шкірі з'являються бородавки. Бородавки також можуть виникнути на статевих органах (кондиломи).
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Під час аналізу знаходять саме ВПЛ високого ризику.
Як проводять обстеження
Лікар спеціальною щіткою збирає зразки клітин з шийки матки. Потім в лабораторії дивляться, чи є на них сліди вірусу (ДНК).
Кому проходити обстеження
Аналіз проводять для скринінгу раку шийки матки. Тобто щоб виявити рак до того, як з'являться симптоми. Для цього використовують два тести: на ДНК ВПЛ і Пап-тест.
Аналіз на ДНК ВПЛ призначають жінкам з 30 до 65 років. До цього віку інфекція широко поширена і часто проходить сама, так що тест проводити не радять. Але лікар призначить аналіз раніше 30 років, якщо результат Пап-тесту виявився не в межах норми або ваш ризик захворіти на рак високий.
Всім жінкам потрібно проходити скринінг на рак шийки матки:
- від 21 до 29 років – кожні три роки здавати Пап-тест;
- від 30 до 65 років – кожні три роки здавати Пап-тест або раз в п'ять років аналіз на ДНК ВПЛ. Можна раз в п'ять років здавати обидва тести разом;
- після 65 років – здавати Пап-тест, якщо раніше не проходили обстеження або останній тест здали ще до 60 років.
Рекомендації CDC
Краще обговорити цей графік з лікарем: він повинен врахувати саме ваш ризик захворіти й призначити аналізи частіше, якщо це необхідно.
Що означають результати
Негативний результат означає, що у вас не виявили ВПЛ високого ризику (який призводить до раку шийки матки).
Позитивний результат означає, що у вас виявили ВПЛ високого ризику. Це не означає, що у вас вже є рак, але говорить про те, що він може розвинутися в майбутньому. Лікар зробить Пап-тест і в залежності від результату може:
- направити вас на повторне обстеження раніше, ніж за графіком;
- провести додаткове обстеження – кольпоскопію, біопсію;
- запропонувати лікування (ті клітини, що можуть стати раковими, видаляють).
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